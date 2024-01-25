Это сделалось, чтобы разрешить операции в рублях в российском банке.

Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что открыла российский банковский счет в 2022 году, поскольку западные санкции затруднили использование обычных платежных каналов. С тех пор организация получила членские взносы от трех российских банков по программе финансирования климата ООН, сообщает U.S.News.

"Совкомбанк", одно из 13 важнейших кредитных учреждений России по данным центрального банка, в понедельник заявил, что ООН открыла счет в неизвестном, не имеющем отношения к России кредиторе, чтобы разрешить операции в рублях.

"Секретариат ООН открыл российский банковский счет в соответствии с нашей политикой оказания помощи всем государствам-членам в уплате их начисленных взносов, в противном случае они теряют право голоса", – сказал представитель ООН.

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Он отметил, что открытие счета было необходимо, потому что у других обычных платежных каналов были проблемы, связанные с санкциями. Банковский счет использовался для получения начисленных и добровольных взносов в ООН.

Страны Запада наложили масштабные санкции на финансовую систему России после того, как в феврале 2022 года она начала то, что Москва называет "специальной военной операцией" в Украине.

В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло "Совкомбанк" в свой список специально определенных граждан (SDN), фактически изгнав его из финансовой системы, запретив торговлю с американцами и заморозив его активы.

Отграничение России от финансовой системы мира

После российского вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ, среди которых было отключение российских банков от глобальной системы информирования о банковских платежах SWIFT.

Отключение российской банковской системы от SWIFT происходило в несколько этапов. Последний раз – в феврале 2023 года.

22 декабря 2023 г., Белый дом опубликовал указ президента США Джо Байдена, предусматривающего возможность применения ограничений к банкам, обслуживающим платежи, связанные с Российским военно-промышленным комплексом.

Не обошли санкции и крипто-мир. С начала полномасштабного вторжения криптовалютная биржа Binance заблокировала транзакции с картами в России. Кроме того, криптобиржа отключила от системы транзакций российские банки.

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