Эксперт рассказал, кто может докупить пенсионный стаж в Украине и как это сделать.

Не хватает страхового стажа для пенсии - это не приговор: закон позволяет "докупить" стаж. Мы спросили у юриста, как докупить стаж в Украине - кто имеет на это право, куда обращаться, сколько лет можно приобрести и на какие "подводные камни" стоит обратить внимание заранее.

Кто в Украине может докупить стаж для пенсии

Как рассказал в комментарии УНИАН юрист Валерий Шаповал, если у человека нет достаточного страхового стажа для назначения пенсии, он может приобрести страховой стаж путем добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

"В нашей стране, в соответствии с действующим законодательством, существует два основных варианта - это добровольная уплата единого социального взноса (заранее, пока человек еще не является пенсионером). И единовременная уплата этого единого социального взноса за прошлые периоды - то есть, уже после выхода на пенсию", - объясняет правовед.

Право на добровольную уплату единого социального взноса имеют:

лица, достигшие 16 лет и не подлежащие общеобязательному государственному социальному страхованию, то есть еще не вышедшие на пенсию;

граждане Украины, работающие за рубежом;

лица пенсионного возраста, которым не хватает страхового стажа.

В последнем случае люди либо пытаются "дотянуть" стаж до минимально необходимого уровня, либо покупают дополнительные годы, чтобы увеличить размер будущей пенсии.

Как докупить пенсионный стаж в Украине - куда обращаться и какие документы нужны

По словам юриста, если речь идет о добровольной уплате, лицо заключает договор с налоговой инспекцией по месту жительства и самостоятельно ежемесячно уплачивает единый социальный взнос. Сумма не может быть меньше минимальной, и именно за счет этих взносов постепенно накапливается страховой стаж:

Сейчас минимальный платеж составляет 1902,34 грн, но стоит учитывать, что размер ЕСВ может меняться. Например, совсем недавно он был немного меньше.

Если человек официально работает на предприятии или в учреждении - независимо от формы собственности - за него уплачивают единый социальный взнос, обычно с минимальной зарплаты. Если же он работает неофициально, то может "приобрести" себе страховой стаж самостоятельно, чтобы в будущем иметь право на пенсию того размера, на который накопит.

Как докупить страховой стаж в Украине:

обратиться в орган Государственной налоговой службы - это можно сделать как лично, так и через электронный кабинет налогоплательщика;

подать заявление и необходимый пакет документов, в частности паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования - фактически это подтверждает, что лицо самостоятельно приняло решение участвовать в программе;

определить сумму взносов с обязательным учетом минимального страхового взноса;

осуществить саму оплату - она может быть либо единовременной, либо ежемесячной, в зависимости от выбранного варианта.

Финальный этап - это зачисление страхового стажа после подтверждения поступления средств.

Сколько стоит докупить пенсионный стаж в Украине за прошлые годы и сколько месяцев можно купить

Юрист отмечает, что закон позволяет оплатить взносы сразу за прошлые периоды, но не более чем за 60 месяцев, то есть, за пять лет. Это возможно даже в том случае, если человек уже достиг пенсионного возраста. Правда, минимальный платеж в таком случае будет вдвое больше - 3804,68 грн за каждый месяц. Если посчитать, то дополнительные 5 лет стажа в таком случае обойдутся в 3804,68 грн х 60 месяцев, что в итоге составляет 228 280,8 грн.

При этом, по словам эксперта, полностью приобрести страховой стаж, например 30-35 лет, фактически почти невозможно и, к тому же, это нецелесообразно - в перспективе сумма взносов может быть сопоставима с теми выплатами, которые человек потенциально получит в виде пенсии.

Кроме того, существует важный нюанс - финансовый мониторинг. Если речь идет о значительных единовременных платежах, то у контролирующих органов могут возникнуть вопросы относительно источников происхождения этих средств. Их законное происхождение придется подтверждать, иногда вплоть до возможных судебных процедур.

Подтвердить доходы можно различными документами: налоговыми декларациями, справками о доходах, договорами купли-продажи имущества, документами о наследстве или дарении и т. д.

"Например, если человек официально получает доход, условно, 1000 долларов в месяц, и эти средства регулярно поступают на банковский счет, то при наличии соответствующего подтверждения обычно вопросов не возникает. Зато, если задекларированный доход существенно ниже, но на счет регулярно поступают значительно большие суммы, это может стать основанием для проверки", - объясняет юрист.

Отказать в покупке стажа не могут - на практике подобных случаев не было. Основной причиной потенциальных проблем может быть именно невозможность подтвердить законное происхождение средств.

Ранее мы рассказывали, какая предусмотрена доплата к пенсии за сверхнормативный стаж 2026 - кому и сколько добавят.

справка Валерий Шаповал адвокат Учился в Национальной академии внутренних дел. Занимал должность следователя. Адвокатской деятельностью занимается с 2008 года. Управляющий партнер АО "Lawyer HUB". Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры фундаментальных, отраслевых юридических наук Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского.

Вас также могут заинтересовать новости: