Поможет опыт 'зернового коридора': в ЕС придумали, как разблокировать Ормузский пролив

Стороны ищут способы обеспечения поставок энергоносителей и удобрений через Ормузский пролив.

Глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили создание в Персидском заливе аналога украинского "зернового коридора" в Черном море, сообщает Deutsche Welle.

Каллас и Гутерриш обсудили возможность обеспечения бесперебойных поставок энергоносителей и удобрений через Ормузский пролив. Примером может стать "зерновой коридор" в Черном море.

По мнению Каллас, нынешняя ситуация в проливе опасна как для поставок энергии в Азию, так и для производства удобрений. Нехватка удобрений в этом году вызовет дефицит продовольствия в следующем году, уверена главный дипломат ЕС.

"Важно, чтобы напряженность на Ближнем Востоке не отвлекала внимание от Украины. Сейчас нужно, чтобы у России было меньше денег на ведение войны, а не больше", – отметила Каллас.

Дипломат уверена, что блокирование Ормузского пролива идет на пользу Москве, а ослабление санкций США против российской нефти – опасный прецедент. Соответственно, Евросоюз должен предотвратить получение Россией сверхприбылей и помочь разблокировать пролив.

