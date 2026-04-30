В ЕС заметили странное противоречие в разговоре Трампа и Путина

Со стороны США не оказывается давления на Россию, которая помогает Ирану вести войну против них.

В Европейском Союзе считают, что США должны усиливать давление на Россию в связи с тем, что Москва поддерживает режим в Иране. Впрочем, свидетельств такого давления после разговора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом высокий представитель ЕС Кая Каллас сказала на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел стран Северо-Балтийской восьмерки в Эстонии.

"Мирные переговоры по Украине действительно зашли в тупик. На самом деле там ничего не происходит. Конечно, когда мы видим эти звонки между президентом Трампом и президентом Путиным, тогда всегда, вы знаете, много вопросов остаются без ответа, учитывая то, что Россия открыто восхваляет героическую битву, которую Иран ведет против Америки", – подчеркнула Каллас.

Видео дня

В частности, она риторически спрашивает: означает ли это, что со стороны Соединенных Штатов на самом деле "усиливается давление на Россию, потому что она помогает Ирану вести войну против них?".

Поэтому, как подчеркнула высокий представитель ЕС, хотелось бы видеть, чтобы США оказывали давление на Россию, но после звонка Трампа и Путина этого не заметно.

Разговор Трампа и Путина

Как сообщал УНИАН, инициатор войны Путин заявил Трампу о готовности "объявить перемирие до Дня Победы" 9 мая.

В то же время, как отметил Трамп, во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным он призвал его в первую очередь работать над прекращением войны против Украины, а не над инициативами в отношении Ирана.

Вас также могут заинтересовать новости: