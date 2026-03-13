США сняли запрет на продажу российской нефти и нефтепродуктов

В документе сказано, что разрешения будут действовать до 11 апреля 2026 года.

Правительство Соединенных Штатов Америки официально разрешило отгружать и продавать российскую нефть (и нефтепродукты), которые успели загрузить на танкеры до 12 марта 2026 года.

Соответствующую временную лицензию №134 "О разрешении на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов происхождением из Российской Федерации, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года" выдало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

В документе сказано, что разрешения будут действовать до 11 апреля 2026 года. Они касаются даже той нефти, которая принадлежит компаниям, уже находящимся под жесткими санкциями США (согласно актам 31 CFR 587 и 589).

Видео дня

Разъяснение министра финансов США

Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя это решение в соцсети Х, заявил, что учреждение предоставило временное разрешение странам на приобретение российской нефти, которая сейчас застряла в море. Сделали это, чтобы "увеличить глобальный объем существующих поставок":

"Эта узкоспециализированная краткосрочная мера применяется только к нефти, которая уже находится в транзите, и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, которое получает большую часть своих доходов от энергетики за счет налогов, взимаемых в месте добычи".

Он утверждает, что временное повышение цен на нефть является "краткосрочным и временным нарушением, которое в долгосрочной перспективе принесет огромную пользу нашей стране и экономике".

Нефтяной кризис

После начала операции США и Израиля против Ирана и последующей блокады Ормузского пролива мир столкнулся с кризисом. Из-за нарушения цепочек поставок цены на нефть резко выросли. Украинцы тоже уже почувствовали последствия – в частности, речь идет об подорожании автомобильного топлива.

Международное энергетическое агентство в своем отчете сообщило, что война на Ближнем Востоке вызвала самый большой сбой поставок в истории мирового нефтяного рынка. Из-за заполнения хранилищ страны Персидского залива уже сократили общую добычу нефти как минимум на 10 млн баррелей в сутки.

Вас также могут заинтересовать новости: