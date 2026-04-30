Крупнейший в мире авианосец США возвращается домой после рекордной миссии

Он вернется в свой порт приписки в Вирджинии в середине мая.

Крупнейший в мире авианосец USS Gerald R Ford вернется домой после рекордного развертывания продолжительностью более 300 дней, в ходе которого он участвовал в войне против Ирана и захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Как пишет The Guardian, сообщили два американских чиновника сообщили, что авианосец покинет Ближний Восток в ближайшие дни и вернется в свой порт приписки в Вирджинии в середине мая.

На прошлой неделе в регион прибыл авианосец USS George HW Bush, в результате на Ближнем Востоке были развернуты три американских авианосца – число, невиданное с 2003 года. Авианосец USS Abraham Lincoln также находится в регионе с января.

В этом месяце авианосец USS Gerald R Ford побил американский рекорд по продолжительности развертывания после войны во Вьетнаме, проведя в море почти 10 месяцев после ухода с военно-морской базы Норфолк в июне.

Ранее этот рекорд принадлежал USS Abraham Lincoln, который находился в море 294 дня в 2020 году во время пандемии COVID-19. В то же время это не дотягивает до рекорда развертывания, принадлежавшего ныне списанному авианосцу "Мидуэй". Он находился в развертывании 332 дня в 1972 и 1973 годах.

USS Gerald R Ford начал свое развертывание с направления в Средиземное море. Затем в октябре он был перенаправлен в Карибский бассейн в рамках крупнейшего за последние десятилетия наращивания военно-морских сил в регионе.

Авианосец принимал участие в военной операции по захвату Мадуро. Затем авианосец принял участие в новых сражениях, направляясь к Ближнему Востоку по мере обострения напряженности в отношениях с Ираном.

Авианосец участвовал в первых днях войны с Ираном, находясь в Средиземном море, а затем, в начале марта, прошел через Суэцкий канал и вышел в Красное море. Однако пожар в одной из прачечных вынудил авианосец развернуться и вернуться в Средиземное море для ремонта.

Ранее УНИАН писал, что самый современный американский авианосец USS Gerald R. Ford может оказаться вне строя до двух лет из-за накопившихся технических неисправностей и отложенного обслуживания.

В марте на корабле произошел масштабный пожар, который длился почти 30 часов и оставил сотни моряков без мест для отдыха. Кроме того, экипаж сталкивается с техническими проблемами: износом оборудования, протечкой систем из-за морской воды и даже массовыми неисправностями туалетов.

