Нужно засыпать стакан этого вещества в раковину на ночь: как прочистить трубы без химии

Проблемы с канализацией часто застают врасплох, но решение может находиться прямо в ванной комнате.

Забитый слив на кухне или в ванной – одна из тех вещей, которые могут легко испортить день. Вода уходит медленно, остается в раковине или ванне, а по комнате распространяется неприятный запах.

Вместо того чтобы сразу прибегать к агрессивным химикатам или вызывать профессионала, попробуйте простой домашний трюк, который уже используют многие, пишет Newsweek. А именно – стиральный порошок. При правильном использовании он может помочь расщепить жир и грязь, которые скапливаются в сифонах и трубах.

Подождите, пока раковина высохнет или вода стечет. Если слив полностью заблокирован, удалите воду вручную. Снимите защитную сетку, если она есть, а затем аккуратно насыпьте один стакан стирального порошка в сухую сливную трубу. Следите, чтобы он не прилип к влажным стенкам слива.

Вы засыпаете стакан порошка вечером в раковину, а утром получаете чистую трубу без химикатов или сантехника. В чем секрет решения?

Затем влейте стакан горячей воды и немедленно закройте слив пробкой. Оставьте в таком состоянии минимум на час. Если засор серьезный, оставьте так на всю ночь.

Почему и как работает этот трюк

Пока средство находится внутри, порошок размягчает жировые отложения и расщепляет грязь. Стиральный порошок содержит поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые расщепляют жир и связывают частицы грязи.

Именно поэтому он работает аналогично удалению пятен с одежды. Активные компоненты вступают в реакцию с отложениями на стенках труб, размягчают их и способствуют их более легкому вымыванию.

Промойте слив, но сделайте это правильно

Наполните раковину или ванну большим количеством горячей воды и только после этого выньте пробку. Мощный поток увлечет размягченные отложения в канализацию. В завершение промывайте проточной теплой водой еще несколько минут, чтобы удалить мелкие остатки.

На что стоит обратить внимание:

Эффективность этого метода зависит от нескольких факторов, поэтому учтите следующие аспекты:

Используйте порошок более высокого качества, так как дешевые сорта могут оставлять собственный осадок.

Не переборщите с количеством, чтобы не затруднить растворение.

Горячая вода усиливает эффект и ускоряет расщепление жиров.

Порошкообразная форма эффективнее, чем жидкая.

Когда этого трюка недостаточно

Хотя метод практичен и удобен, он не всесилен. Он дает лучшие результаты при легких засорах и как профилактическая мера, особенно на кухне, где быстро скапливается жир. Однако рассмотрите другие решения в следующих ситуациях:

При сильных и застарелых засорах.

Если вода не уходит совсем.

Когда проблема повторяется часто.

В этих случаях используйте специальные химические средства или вызывайте сантехника.

Важные меры предосторожности:

Работайте в перчатках.

Проветривайте помещение.

Будьте осторожны со старыми и чувствительными трубами.

Этот простой трюк поможет поддерживать слив в чистоте без лишних затрат и хлопот. Для достижения наилучших результатов используйте его периодически в качестве профилактики, чтобы предотвратить образование стойких отложений.

Ранее УНИАН сообщал, как за 5 минут растворить жир в микроволновке, при этом не используя химию.

Вас также могут заинтересовать новости: