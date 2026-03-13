Перекрытие Ормузского пролива застало Трампа врасплох, – CNN

По словам инсайдеров, команда Трампа не предусмотрела худший сценарий, и когда он действительно реализовался, у них не оказалось готового плана действий.

Планируя военную операцию против Ирана, Дональд Трамп и его команда неверно оценили готовность Тегерана пойти на эскалацию. В частности, для Белого дома и Пентагона стало сюрпризом решение иранцев перекрыть Ормузский пролив. Об этом пишет CNN со ссылкой на нескольких осведомленных собеседников.

По словам источников, Совет национальной безопасности при президенте США не смог полностью учесть то, что некоторые чиновники назвали худшим сценарием, с которым сейчас сталкивается американская администрация.

Собеседники издания утверждают, что анализ и прогноз возможных рисков подобной операции от Министерства энергетики и Казначейства, которые были неотъемлемыми элементами процесса принятия решений при предыдущих президентах, на этот раз были "второстепенными соображениями".

Отмечается, что министр финансов Скотт Бессент и министр энергетики Крис Райт были привлечены на этапе планирования операции против Ирана, но окончательное решение Трамп принимал в узком кругу близких советников, и предостережения относительно потенциальных экономических последствий в случае закрытия Ормузского пролива просто отодвинули на второй план.

По словам американских чиновников, теперь потребуются недели, чтобы даже экстренные меры, такие как конвоирование танкеров через пролив в сопровождении военных кораблей, смогли исправить ситуацию.

Дипломаты и бывшие чиновники США в беседе с CNN признались, что ситуация с фактическим закрытием Ормузского пролива озадачила и удивила их.

"Планирование того, как предотвратить именно этот сценарий – казавшийся долгое время невозможным – десятилетиями было основополагающим принципом политики национальной безопасности США. Я потрясен", – сказал бывший американский чиновник, работавший в президентских администрациях как республиканцев, так и демократов.

По данным нескольких источников, во время недавнего закрытого совещания члены Конгресса обрушились на высокопоставленных чиновников администрации Трампа из-за отсутствия оперативного плана по разблокированию судоходства в проливе. И хотя представители команды президента отрицали отсутствие плана, источники говорят, что нет никаких признаков того, что существуют какие-либо ближайшие решения проблемы.

Источники говорят, что администрация Трампа, по-видимому, недооценила готовность Ирана закрыть пролив, поскольку чиновники считали, что военная операция нанесет ущерб Ирану больше, чем США.

Как писал УНИАН, Дональд Трамп впервые признал, что его кумир Владимир Путин все-таки помогает Ирану наносить удары по военным объектам США и союзникам Америки в регионе. Однако тут же он нашел оправдание российскому диктатору, напомнив, что США помогают Украине.

Также мы рассказывали, что за первые две недели войны США и страны Персидского залива израсходовали огромный арсенал зенитных ракет. Чтобы его восстановить, при нынешних темпах производства понадобится до 4 лет.

