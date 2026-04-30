Дуда рассказал, как Зеленский растрогал его до слез

Экс-президент Польши был в Киеве 23 февраля 2022 года, за считанные часы до российского вторжения.

Бывший президент Польши Анджей Дуда был до слез растроган смелостью украинского лидера Владимира Зеленского, когда тот отказался покидать Киев в самом начале полномасштабного вторжения РФ. Об этом Дуда рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Я никогда не забуду, что тогда Владимир Зеленский сказал мне 23 февраля за несколько часов до российской агрессии, когда мы прощались здесь, в Киеве, когда я уезжал в Польшу, когда я обнимал его на прощание и был искренне так растроган, что у меня тогда были слёзы на глазах", – вспоминает экс-президент Польши.

По словам Дуды, тогда Зеленский рассказал ему, что останется в Киеве вместе с семьей и будет бороться "до конца".

Видео дня

"Никогда не забуду, что он мне сказал. Он сказал мне: "Анжей, если Путин думает, что он будет захватывать Украину так же, как захватывал Крым в 14 году, без боя, что он придёт – и как в Донецк и Луганск они просто вошли, и там лишь немногие защищались, – что так и будет. То он ошибается", – рассказал Дуда.

Бывший президент Польши отметил, что испытывает "безграничное уважение" к Зеленскому и считает его решение остаться в столице важнейшим фактором, который помог Украине успешно обороняться в самом начале.

"[Россияне] ведь хотели бы захватить Владимира Зеленского, и, вероятно, это закончилось бы его смертью. Так что это действительно была огромная жертва, на которую он тогда был готов пойти, за что я испытываю к нему безграничное уважение как тогдашний президент, а сегодня бывший президент Польши", – сказал Дуда.

Первые дни войны в Украине

Как писал УНИАН, в начале полномасштабного российского вторжения часть украинского правительства была эвакуирована в Ивано-Франковск как мера безопасности на случай быстрого захвата Киева. Тогдашний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в те дни никто не знал, чем закончится ситуация, поэтому эвакуация части правительства в глубокий тыл считалась правильным шагом с точки зрения сохранения легитимной власти.

Кулеба отметил, что даже в Ивано-Франковске безопасность была относительной: все чиновники находились в одном здании, которое можно было уничтожить одной-двумя ракетами. Часть правительства всё равно оставалась в Киеве, а совещания проводились онлайн.

Вас также могут заинтересовать новости: