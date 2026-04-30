В США рассматривают новые планы возможных военных действий против Ирана, – Axios

Издание предполагает, что Дональд Трамп всерьёз рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций против Ирана.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 30 апреля, должен получить от командующего CENTCOM адмирала Брэда Купера доклад о новых планах возможных военных действий в Иране, сообщает Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

Издание отмечает, что этот доклад свидетельствует о том, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций, чтобы либо попытаться выйти из тупика в переговорах, либо нанести окончательный удар перед завершением войны.

Три источника, знакомые с ситуацией, рассказали, что CENTCOM подготовил план "короткой и мощной" серии ударов по Ирану – вероятно, включая объекты инфраструктуры – в надежде разблокировать переговоры.

"Есть надежда, что Иран тогда вернется за стол переговоров, продемонстрировав большую гибкость в ядерном вопросе", – говорится в статье.

Другой план, который, как ожидается, будет представлен Трампу, сосредоточен на захвате части Ормузского пролива с целью его открытия для торгового судоходства.

По словам одного из источников, такая операция может предусматривать привлечение сухопутных войск.

Издание сообщило, что еще один план, который обсуждался ранее, – это операция сил специального назначения с целью обеспечения безопасности иранских запасов высокообогащенного урана.

В среду, 29 апреля, президент США заявил изданию, что считает морскую блокаду Ирана "несколько более эффективной, чем бомбардировки".

Два источника сообщили Axios, что Трамп в настоящее время рассматривает блокаду как главное средство давления, но он изучает возможность военных действий, если Иран и в дальнейшем не пойдет на уступки.

Издание отмечает, что американские военные стратеги также рассматривают вероятность того, что Иран примет военные меры против американских войск в регионе в ответ на блокаду.

Война в Иране: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что , по словам президента США Дональда Трампа, российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора предлагал варианты решения вопроса с обогащенным ураном Ирана. Эта тема является ключевой в потенциальном соглашении между Вашингтоном и Тегераном. Однако глава Белого дома призвал его в первую очередь работать над прекращением войны против Украины, а не над инициативами в отношении Ирана. По словам Трампа, он сказал Путину: "Прежде чем вы мне поможете, я хочу прекратить вашу войну". Президент США подчеркнул, что любое соглашение с Тегераном возможно только при условии полного отказа от ядерного оружия и передачи запасов обогащенного урана.

Также мы писали, что главный финансовый директор Министерства обороны США Джулс Херст заявил, что США уже потратили около 25 миллиардов долларов на военные действия против Ирана. Херст отметил, что основная часть расходов пришлась на боеприпасы. Кроме того, средства пошли на эксплуатацию техники, обслуживание войск и замену вооружения, использованного в ходе операции на Ближнем Востоке. Примечательно, что это первая официальная оценка стоимости конфликта, который начался в конце февраля. При этом в Пентагоне подчеркнули, что окончательные расходы могут быть значительно выше.

