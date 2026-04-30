Перед выходными в Киеве еще будет холодно, впереди - потепление

1 мая в столице ожидается около +10°.

1 мая в Киеве будет сухо, но еще холодно, а уже на выходных температура в столице повысится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +3°, а днем ожидается около +10°. Будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление немного пониженное - 753 мм ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет переменная облачность. Ночью -1°, днем +14°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью -1°, днем +14°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью -1°, днем +13°.

В Тернополе 1 мая ночью -1°, днем +14°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -1°, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +14°, переменная облачность.

В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Виннице завтра будет -1°...+12°, переменная облачность.

В Житомире в пятницу ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+12°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью -1°, днем +13°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +13°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -1°...+12°, небольшой дождь.

В Одессе 1 мая - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +14°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +12°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +3°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +12°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +10°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +12°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +13°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, +5°...+13°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будетнебольшая облачность, температура ночью -1°, днем +11°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +12°.

