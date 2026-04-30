Некоторые украинцы будут платить за газ меньше: поставщики обнародовали тарифы на май

Украинские поставщики обнародовали цены на газ для бытовых потребителей на май.

Как сообщает издание"ГазПравда", на рынке газа для населения сейчас работают восемь компаний, и четыре из них предлагают только годовые тарифы. Их действие продлили без изменений как минимум до 30 апреля 2027 года. Годовые тарифы колеблются от 7,96 до 9,99 грн за куб.

Еще четыре поставщика газа предлагают как годовые, так и месячные переменные цены. Месячные тарифы на май снизились и колеблются от 8,46 до 29,20 гривни за куб.

"Напомним, что базовыми для населения являются именно годовые тарифы. На месячные, фактически рыночные цены, потребители могут перейти разве что по собственному желанию. Самовольно переводить клиентов с годовых на месячные тарифы компании не имеют права", – подчеркнули в издании.

Подавляющее большинство бытовых потребителей – около 98%, или более 12 миллионов домохозяйств, остаются клиентами компании "Нафтогаз Украины", поэтому платят по тарифу 7,96 грн за куб.

Украина готовит план постепенного отказа от моратория на повышение коммунальных тарифов. Однако реальные изменения начнутся только после завершения военного положения, а для уязвимых категорий граждан обещают усилить программу субсидий.

29 апреля Кабинет министров продлил действие тарифа на электроэнергию для населения на уровне 4,32 гривни за кВт⋅ч до 31 октября 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: