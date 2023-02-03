Из-за дефицита генерирующей мощности наибольшая доля отключенных потребителей в Кировоградской, Волынской и Винницкой областях.

Ситуация с электроэнергией продолжает улучшаться, ожидаемый дефицит на сегодня составит 17,5%.

Как сообщает Министерство энергетики в Телеграм-канале, в связи с боевыми действиями самая сложная ситуация с обесточиваниями в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Кроме того, из-за дефицита генерирующей мощности наибольшая доля отключенных потребителей в Кировоградской, Волынской и Винницкой областях.

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"В пятницу, 3 февраля 2023 г., благодаря принятым мерам, а также метрологическим условиям ситуация с электроснабжением продолжает улучшаться. Так, ожидаемый дефицит электрической мощности на вечерний максимум составит около 17,5% от потребности", - говорится в сообщении.

Ограничение потребления электроэнергии осуществляется НЭК "Укрэнерго" путем доведения до всех операторов систем распределения (ОСР) лимитов потребления, которые действуют в течение суток. Каждый ОСР в пределах доведенного лимита в своей области составляет графики почасовых отключений и информирует об этом потребителей. В случае превышения лимита применяются аварийные отключения электроэнергии.

Ситуация в энергосистеме Украины:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, когда существует наибольший дефицит.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, при отсутствии новых обстрелов до конца февраля удастся сократить дефицит вдвое.

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