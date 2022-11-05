Вместо плановых отключений электроэнергии в Киеве и в ряде областей будут аварийные.
Как подчеркнули в НЭК "Укрэнерго", причина таких изменений – высокое потребление электроэнергии, больше, чем было в четверг и пятницу. За это плановые отключения для стабилизации энергосистемы будет недостаточно.
В связи с этим диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" временно приостановил действие графиков почасовых отключений в:
- Киеве;
- Киевской;
- Черниговской;
- Черкасской;
- Житомирской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Полтавской областях.
"Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий", – напомнили в компании.
Массированные ракетные удары России по энергосистеме Украины
Как сообщал УНИАН, 10, 22 и 31 октября россияне нанесли массированных ракетных атак по украинской энергетической инфраструктуре. По экспертным оценкам, в настоящее время разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.
С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставки электрической энергии. С 07:00 до 23:00 граждан просят минимизировать пользование электроэнергией.