В случае увеличения генерации в энергосистеме, как Киевская область, так и другие регионы смогут получить больше электроэнергии.

Если не будет новых обстрелов, то к концу февраля дефицит генерации уменьшится вдвое.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире информационного телемарафона.

"Если не будет обстрелов россиян или же они будут неудачными, то можно в конце февраля, когда будет отремонтирована генерация и увеличится объем импорта, можно уменьшить дефицит в два раза", - рассказал он.

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Он отметил, что сейчас энергетики восстанавливают поврежденные энергоблоки электростанций, некоторые из них требуют от 12 до 16 месяцев на восстановление. Также импортируется электроэнергия из европейских стран, в частности Словакии и Румынии.

"Импорт электроэнергии, в январе попробовали, импорт поступает, многие потребители получают его и за счет этого мы снижаем дефицит в энергосистеме. Сейчас есть возможность увеличить импорт в два раза, есть спрос", - добавил Сахарук.

Ситуация в энергосистеме Украины:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, когда существует наибольший дефицит.

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