Однако дефицит все еще остается существенным.

Потребление и дефицит электроэнергии уменьшились, генерация покрывает 80% потребностей потребителей.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram, лимиты потребления, которые доведены ко всем облэнерго, увеличены в связи с сокращением дефицита. Каждый облэнерго составляет графики отключений самостоятельно в соответствии с лимитами, их превышение пока нигде не фиксируется..

"Потребление электроэнергии несколько уменьшилось по сравнению с началом недели. Соответственно уменьшился и дефицит в энергосистеме, хотя он все еще остается существенным. Генерирующих мощностей в системе достаточно, чтобы покрыть около 80% от потребностей потребителей", - говорится в сообщении.

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"Причина дефицита – российские массированные ракетные атаки, в результате которых повреждения получили и электростанции, и высоковольтная сеть. К тому же в аварийный ремонт выведено два блока на электростанциях. Потеря генерации была компенсирована выходом из аварийного ремонта и включением в работу одного из блоков электростанции и увеличением производства электроэнергии гидроэлектростанциями", - заявили в энергокомпании.

Также в "Укрэнерго" добавили, что на двух подстанциях в восточном и центральном регионах страны завершен ремонт трансформаторного оборудования, которое было повреждено ракетными атаками россиян осенью прошлого года.

"Идет подготовка к включению в работу. Это позволит вывести в работу блоки на электростанциях", - сказано в сообщении.

Попытки оккупантов уничтожить энергосистему Украины:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, когда существует наибольший дефицит.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, при отсутствии новых обстрелов до конца февраля удастся сократить дефицит вдвое.

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