Можем дойти до блэкаута: эксперт назвал условия, при которых в энергетике произойдет коллапс

По словам Рябцева, правительство должно стимулировать бизнес продавать электроэнергию в общую сеть.

Если Украина не сможет нарастить количество средств ПВО и не введет в эксплуатацию как можно больший объем дополнительной генерации, рано или поздно в энергетике может произойти настоящий блэкаут. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Два условия. Первое - увеличение количества ПВО и средств поражения для нее. Второе: ввод в эксплуатацию как можно скорее новой мощности... Если первого не будет, а вторым не будут заниматься, то возможно все", - отметил эксперт.

Он не исключил, что ситуация в таком случае может дойти до блэкаута.

Видео дня

"Я не хочу упоминать слово блэкаут, но есть проблема", - добавил он.

По его словам, для решения этого вопроса правительство должно стимулировать бизнес не только обеспечивать себя электроэнергией, но и подключать свои установки к энергосистеме для обеспечения других.

Эксперт также объяснил сложную ситуацию в энергетике, которая произошла 23 января, когда аварийные отключения света ввели сразу в более чем 10 областях.

По его словам, это произошло из-за того, что сразу два энергоблока Ровенской АЭС были выведены в аварийный ремонт. Такие случаи происходят из-за последствий периодического снижения мощности энергоблоков, что случается во время российских атак на подстанции "Укрэнерго".

Сейчас, по его словам, ремонтные работы уже завершены.

Атака РФ на энергосистему Украины

Россия с началом 2026 года продолжила систематические атаки по энергосистеме Украины. В ночь на 24 января РФ снова массированно ударила дронами и ракетами по Украине. По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг запустил 370 ударных дронов и 21 ракету. Под вражеским ударом оказались Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина.

Первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль признал, что энергосистема не успевает восстановиться из-за регулярных атак РФ. В то же время он отметил, что специалисты разработали ряд решений, которые позволяют Киеву перейти к жестким графикам отключений света. Чиновник не сказал, о каких шагах идет речь.

Он также отметил, что Украине нужно установить 2,2-2,7 гигаватт генерации, чтобы регионы могли покрывать свои потребности.

Вас также могут заинтересовать новости: