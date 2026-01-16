'Киев - один из худших': Шмыгаль назвал неочевидную причину отсутствия света в столице

По словам Дениса Шмыгаля, Украине нужно установить 2,2-2,7 гигаватт генерации, чтобы регионы могли покрывать свои потребности.

В Киеве один из худших показателей ввода в эксплуатацию распределенной генерации, что повлияло на ситуацию с электричеством в столице, сказал первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

"Один из худших показателей в городе Киеве, и это напрямую влияет на ситуацию в столице, которую мы имеем сегодня... Таких темпов недостаточно. Бывают случаи, когда оборудование ввезено, но затягивается установка", - отметил глава энергетического ведомства.

Он констатировал, что Украина наращивает динамику обустройства распределенной генерации.

"Если в 2024 году введено в эксплуатацию 225 МВт мощности, то за 2025 год – 762 МВт. Лучшие показатели в Киевской, Волынской, Прикарпатской, Черкасской, Харьковской областях", - сообщил министр.

При этом он отметил, что, учитывая критическое состояние энергетики, этого недостаточно.

"Имеем ситуацию, когда оборудование привезено, но из-за технических задержек и неготовности документации его установка затягивается - это абсолютно недопустимо. Будет соответствующая персональная ответственность, будем ускоряться", - добавил Шмыгаль.

Он отметил, что в 2026 году Украина нуждается в установке 2,2-2,7 ГВт генерации, чтобы регионы могли покрывать свои потребности.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

Россия с началом 2026 года продолжила систематические атаки по энергосистеме Украины. В частности, недавно россияне атаковали крупнейшие столичные теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, - оставив без тепла половину Киева. Из-за последствий ракетно-дроновых атак в Киеве и части Киевской области введены экстренные отключения.

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко предупредил, что не стоит ждать быстрого улучшения ситуации со светом.

Не забывает враг и об энергетике других городов нашего государства. 15 января Россия ударила по Харькову, разрушив крупный объект энергетики.

