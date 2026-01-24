Более 370 дронов и 21 ракета: Зеленский раскрыл детали массированной ночной атаки РФ

В Киеве и области главной мишенью для россиян была энергетика.

Россияне ночью в очередной раз атаковали Украину, запустив 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов, под вражеским ударом оказались Киев и область, Сумская, Харьковская, Черниговская области. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночную вражескую атаку.

Как отметил президент, в Харькове повреждены роддом, общежитие, где проживали переселенцы, медицинский колледж и жилые дома, известно о десятках раненых, среди них есть ребенок.

В Киеве и области главной мишенью для россиян была энергетика. Также известно об одном погибшем человеке.

Президент также подчеркнул важность поставок ПВО, чтобы Украина могла отвечать на эти удары.

"Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров. Каждая ракета для Patriot, NASAMS, всех других систем помогает защищать критическую инфраструктуру и пережить людям холод зимы. Обязательно должны реализовать все, о чем договорились с президентом Трампом в Давосе по ПВО", - подчеркнул президент.

Ночная атака по Украине - что известно

В Киеве в результате российской атаки на левом берегу имеются перебои с тепло- и водоснабжением. Последствия атаки ощущаются в 5 районах города. На локациях возникали пожары, были повреждены жилые здания.

В Харькове под ударом оказались два района - Индустриальный и Немишлянский. Там горели квартиры в многоэтажках, разрушениям подверглись общежитие с переселенцами, больница и роддом.

Также россияне нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Чернигова, в результате чего почти весь город обесточен.

