Киев перейдет к жестким графикам отключений: министр энергетики раскрыл детали

Кроме того, в Киеве частично удалось стабилизировать работу теплогенерации.

В Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Однако специалисты разработали ряд технических решений, которые позволят перейти к "жестким, но прогнозируемым графикам".

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он добавил, что на этот режим должны перейти уже в ближайшие дни.

"Над восстановлением света и тепла в течение дня работали 160 бригад. В ночное время на местах будут задействованы 52 бригады. Мы должны быть готовы к любым сценариям", – рассказал Шмыгаль.

Он также прокомментировал вопрос с отоплением. По словам министра, в Киеве удалось частично стабилизировать работу теплогенерации. Без отопления в столице сейчас остается 3261 дом.

"Четкая задача: в течение завтрашнего дня подать тепло в как можно большее количество квартир. Коммунальные службы делают для этого все возможное. На критических точках города задействованы 124 генератора различной мощности. Также в городе развернуто 91 пункт помощи ГСЧС на 68 локациях. Работы по восстановлению теплогенерации продолжаются", – резюмировал министр энергетики.

Ситуация в энергосистеме Украины

В результате постоянных атак российских оккупационных войск по энергетической инфраструктуре Украины, ситуация в энергетике довольно сложная. По всей стране действуют отключения света – в определенных регионах экстренные, то есть графики не действуют.

В Киеве, кроме проблем со светом, некоторые дома уже более 10 дней без отопления. Из-за морозов начало разрывать трубы.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что киевлянам постепенно начинают возвращать тепло в дома. Массово его начнут подавать уже этой ночью. В целом планируют уложиться в сутки.

