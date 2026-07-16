Эта зима станет ещё сложнее: Корецкий назвал главные приоритеты будущего правительства

Подготовка к следующему отопительному сезону, поддержка обороны, развитие экономики и евроинтеграция станут ключевыми задачами нового Кабмина.

Кандидат на пост премьер-министра Украины Сергей Корецкий заявил о приоритетах будущего Кабинета министров. В частности, перед новым правительством будет стоять задача подготовиться к следующей зиме, которая может оказаться еще более сложной.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава НАК "Нафтогаз" и кандидат на пост главы правительства Украины Сергей Корецкий во время заседания парламента.

"Прошлую зиму мы пережили благодаря смелости, преданности и профессионализму. Я четко осознаю, что эта зима может быть еще сложнее. Поэтому мы должны быть сплоченными и решительными, чтобы сохранить людей и системы жизнеобеспечения государства", – сказал он.

Видео дня

По его словам, будущее правительство сосредоточится на обеспечении потребностей Сил обороны, расширении военно-промышленного комплекса, поддержке населения, социальной защите и поддержке прифронтовых общин. Отдельно Корецкий подчеркнул, что одним из приоритетов государства останется поддержка внутренне перемещенных лиц и ветеранов.

"Хочу также акцентировать внимание на Министерстве аграрной политики и продовольствия, которое должно все же быть самодостаточной и весомой структурой правительства", – отметил он.

По его словам, на должность министра аграрной политики планируют предложить Тараса Высоцкого. В то же время вопрос создания отдельного Министерства защиты окружающей среды и экологии требует дополнительной проработки, поскольку сначала необходимо определить его задачи и кандидатуру будущего руководителя.

"Украина станет членом Европейского Союза. Это один из конституционных приоритетов. И это историческая миссия нашего поколения. И я обещаю, что правительство сделает все возможное и необходимое на этом пути", – подчеркнул он.

Корецкий также заверил, что готов к непростым решениям, если они будут способствовать укреплению устойчивости страны и улучшению жизни украинцев, прежде всего в прифронтовых регионах.

Кроме того, он отметил, что главным условием создания новых рабочих мест в Украине является развитие бизнеса. По словам Корецкого, украинские предприниматели сегодня не имеют достаточного доступа к финансированию, поэтому правительство будет работать над расширением возможностей кредитования.

"Мы обязательно будем работать с Министерством экономики, чтобы предоставить больше возможностей для кредитования. Мы все осознаем, в каких условиях мы живем, как сложно предоставить залог, как сложно выполнить ковенанты (юридически подтвержденные обязательства, – УНИАН) для получения кредита. Но только наполнение экономической системы деньгами для дальнейшего развития может обеспечить приток инвестиций, новых проектов и, следовательно, новых рабочих мест", – отметил он.

Подводя итоги выступления, Корецкий заявил, что видит новый Кабмин как "правительство обороны", "правительство экономического развития" и "правительство европейской интеграции".

"В заключение хочу сказать, что главной задачей в этой войне является сохранение украинской национальной идентичности в исторической перспективе. Ведь нация, которая живет идеей, несокрушима", – добавил он.

Перестановки в правительстве – последние новости

14 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра Украины. Свириденко возглавляла правительство почти год. До этого, с ноября 2021 года, она занимала должность вице-премьер-министра – министра экономики Украины.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду официальное представление о кандидатуре Сергея Корецкого на пост премьер-министра Украины. Президент Зеленский заявлял, что Корецкий – наиболее подготовленный кандидат на пост нового премьер-министра.

Предполагается также масштабное обновление Кабинета министров и руководства правоохранительных органов. Перестановки обусловлены изменением политической стратегии государства. В составе нового правительства Минобороны возглавит Игорь Клименко, а Министерство внутренних дел – Иван Выговский.

Вас также могут заинтересовать новости: