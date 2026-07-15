Президент внес в Раду представление на назначение Корецкого премьером

Парламент рассмотрит это представление в ближайшее время, уточнил спикер Руслан Стефанчук.

Президент Украины Владимир Зеленский, в рамках инициативы по смене состава правительства, внес в Верховную Раду официальное представление на кандидатуру Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Об этом сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук.

Стефанчук уточнил, что парламент рассмотрит это представление в ближайшее время, в соответствии с установленной процедурой.

Ранее Зеленский заявил, что по итогам проведенных консультаций Сергей Корецкий является наиболее подходящим кандидатом на должность премьера. По словам главы государства, ключевой задачей нового правительства должна стать подготовка страны к зимнему периоду.