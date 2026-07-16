Рада назначила Корецкого премьер-министром Украины

За назначение нового главы правительства проголосовали 289 народных депутатов.

Верховная Рада в четверг, 16 июля, проголосовала за назначение Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.

Соответствующее решение поддержали 289 народных депутатов.

Корецкий во время выступления рассказал о своих достижениях на постах главы "Укрнафты" и НАК "Нафтогаз".

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"Мы доказали, что государственное управление может и должно быть эффективным. Я всегда верил, что эффективность зависит от людей – от ответственности, профессионализма и честных правил. Именно такие принципы я хочу перенести на работу всего Кабинета министров", – заявил он.

Сергей Корецкий – что известно

Корецкий ранее не занимал должностей в правительственных органах, хотя руководил государственными корпорациями и энергетической компанией.

Он родился в Луцке в 1978 году. Первые серьезные должности занимал в группе компаний "Континуум". Был помощником совладельца компании и народного депутата от фракции "За единую Украину" Игоря Еремеева.

В 2013 году он перешел на должность генерального директора АЗС WOG, которые находились в собственности "Континуума". В крупный бизнес вернулся, когда государство национализировало компании "Укрнафта" и "Укртатнафта". Он возглавил обе компании и, как говорят собеседники издания, успешно справлялся с этими обязанностями. В частности, по их словам, по его инициативе правительство приобрело сеть заправочных станций Shell, когда эта американская компания уходила с рынка.

В начале 2025 года выдвинул свою кандидатуру на пост главы "Нафтогаза", выиграв конкурс. Под его руководством компания, только что пережившая тяжелый отопительный сезон 2024–2025 годов, начала накапливать газ на следующую зиму. Корецкий, пишет издание, отвечал за поиск кредиторов для этой цели.

Изменения в правительстве – последние новости

Накануне спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду официальное представление о кандидатуре Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.

Президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве заявил, что Корецкий является наиболее подготовленным кандидатом на пост нового премьер-министра.

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