Графики отключений на 13 марта: когда не будет света в пятницу

Свет отключают из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

В пятницу, 13 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений света, а с 17:00 до 23:00 - графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), сообщает "Укрэнерго".

Как отметили диспетчеры энергосистемы, свет отключают из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

В "Укрэнерго" напомнили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Также в компании посоветовали узнавать актуальное время и объем применения отключений по адресу на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Видео дня

Новость дополняется...

Ситуация в энергосистеме Украины - важные новости

Как сообщал УНИАН, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме удалось существенно сократить. Если зимой недостаток достигал 5-6 ГВт, то по состоянию на начало марта он уменьшился примерно до 1 ГВт.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует дальнейшее сокращение дефицита электроэнергии в апреле - учитывая завершение отопительного сезона и благодаря активной генерации на гидро- и солнечных электростанциях.

Вас также могут заинтересовать новости: