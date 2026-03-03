Света в Украине стало больше: Шмыгаль раскрыл, какой сейчас дефицит электроэнергии

По словам министра, после российских атак уцелело менее 10 ГВТ генерации.

Дефицит электроэнергии в энергосистеме благодаря работе энергетиков удалось сократить с 5-6 ГВт зимой до 1 ГВт. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге по итогам заседания СНБО заявил первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль.

"На сегодняшний день дефицит составляет 1 ГВт, то есть в 5-6 раз меньше, чем было зимой", - отметил министр, добавив, что это позволило уменьшить продолжительность отключений света для населения.

По его словам, если в 2014 году украинские электростанции генерировали более 54 ГВт электроэнергии, то после аннексии Крыма и потери контроля над частью территории Донбасса этот показатель уменьшился до 32 ГВт, но этого все равно более чем хватало для экономики и населения. После массированных российских атак Украине не хватает собственной генерации для покрытия всех потребностей экономики.

"После российских атак на сегодняшний день уцелело менее 10 ГВт генерации, тогда как Украине нужно до 18 ГВт "на зимних пиках", - отметил министр, добавив, что 2 ГВт электроэнергии Украина импортирует из ЕС.

Он добавил, что ситуация в энергетике летом будет зависеть от интенсивности и результативности российских ударов по энергосистеме, уровня защищенности энергетических объектов и развития распределенной генерации.

"Несколько факторов. Во-первых, фактор продолжения российского террора, который будет иметь решающее влияние, как мы будем проходить весну и лето. Второй фактор - это наша защита, а третий фактор, о котором много говорим, распределенной генерации", - отметил министр.

Удары РФ по энергосистеме Украины - последние новости

Россия в течение зимы систематически атаковала энергосистему Украины. В частности, в результате массированной ракетно-дроновой атаки 26 февраля частично остались без света шесть областей.

Кроме того, в ночь на 22 февраля россияне нанесли удары беспилотниками по энергообъектам в Одесской и Николаевской областях.

