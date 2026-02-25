Когда Киев сможет вернуться к привычным графикам отключений: прогноз гендиректора Yasno

Ситуация с энергоснабжением остается стабильно сложной, отметил Коваленко.

Прогнозировать возвращение к постоянным графикам отключений электроэнергии в Киеве сложно из-за стабильно сложной ситуации в энергосистеме. Ожидать привычных графиков не стоит как минимум до апреля. Об этом заявил генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко в эфире программы "Укринформа".

"В Киеве у нас действуют, назовем это так, персонализированные временные графики, потому что город остается неравномерным с точки зрения возможности передачи электроэнергии по разным районам", - сказал Коваленко.

Он также отметил, что часть домов в столице остается без теплоснабжения, поэтому для этих домов действует отдельный подход в отключениях света. В целом ситуация с энергоснабжением, по оценке гендиректора Yasno, является стабильно сложной.

Видео дня

"Как только ситуация с сетевым дефицитом улучшится, скорее всего, мы сможем вернуться к этим классическим графикам. Когда? Я думаю, что до апреля трудно ожидать возвращения к этим графикам", - сказал он.

По словам Коваленко, долг киевлян за потребленную электроэнергию за январь вырос на 224 млн грн и сейчас превышает 1,2 млрд грн. Треть этой задолженности формируют потребители, которые не оплачивают электричество более месяца.

Гендиректор Yasno отметил, что часть должников, имеющих краткосрочную просрочку в платежах, оплачивают электричество после напоминаний от компании. Кроме того, должник может попросить о рассрочке платежей, если не имеет возможности погасить долг сразу. Если же потребитель не договаривается о рассрочке, его могут отключить.

Ситуация в энергетике – последние новости

Агентство Reuters писало, что экономика Украины переживает самый тяжелый период с момента полномасштабного вторжения России. Враг нанес масштабные разрушения энергосистеме страны, из-за чего компании вынуждены сокращать производство и налоговые отчисления в госбюджет.

Российские захватчики вторые сутки подряд атакуют объекты НАК "Нафтогаз Украины" в Харьковской и Черниговской областях, сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий. По его словам, враг в общей сложности применил около 60 ударных дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: