Не только свет: в Украине могут ввести графики отключения воды, - эксперт

Повреждение объектов водоснабжения может привести к временным перебоям и введению графиков подачи воды.

В случае атак на объекты водоснабжения в Украине могут ввести графики отключения воды. Об этом рассказал экс-заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Михаил Хорев, передает "Новости.LIVE".

"Риск возник не вчера и не позавчера, потому что у нас есть удары. Например, по плотине Карачуновского водохранилища в Кривом Роге. Там разрушили шлюзы. И там была проблема. Соответственно, могут быть удары по водоканалам", - отметил специалист.

Эксперт говорит, что в крупных городах водоснабжение обеспечивается через различные источники – поверхностные и подземные. Это затрудняет полное выведение системы из строя одним ударом.

"Например, Киев – он имеет несколько источников. Несколько поверхностных, несколько подземных. Достаточно разветвленную инфраструктуру", – говорит Михаил Хорев.

В то же время он предупреждает, что повреждение отдельных объектов водоснабжения может вызвать локальные перебои и введение графиков подачи воды, подобно отключениям электроэнергии.

"Государство к этому (к атакам объектов водоснабжения, – УНИАН) готовится, над этим работают. Прорабатывают контрмеры, усиливают нашу противоракетную оборону", – добавил специалист.

Угроза водоснабжению – другие новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты стремятся создать проблемы с водоснабжением, готовя удары по соответствующей инфраструктуре.

По словам президента, общины должны сосредоточиться на этом вызове, а Украине нужны дополнительные ракеты для противовоздушной обороны.

По мнению народного депутата и члена комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, если россияне примут решение об атаках на объекты водоснабжения, их удары сосредоточатся на городах-миллионниках.

Он считает, что эти удары вряд ли будут результативными, но "какие-то проблемы создать они могут".

