В Украину вернутся отключения света: Шмыгаль озвучил термины

Из-за аномальной жары уже на следующей неделе потребление электроэнергии может вырасти на 1 ГВт.

В Украину могут вернуться графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса из-за прогнозируемой жары уже со следующей недели. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Готовим энергосистему Украины к максимальным августовским нагрузкам. Уже на следующей неделе синоптики прогнозируют аномальную жару, которая, по нашим расчетам, может увеличить потребление электроэнергии на 1 ГВт", – отметил глава энергетического ведомства.

По его словам, уже принят комплекс мер, направленных на обеспечение стабильности работы сети, а именно:

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скорректированы графики ремонтов на объектах генерации, в частности энергоблоков АЭС;

готовится решение об увеличении объемов импорта электроэнергии, а также о стимулировании закупок импортируемой электроэнергии бизнесом для собственного потребления;

будет максимально задействована доступная внутренняя генерация, прежде всего дополнительная газовая и имеющиеся мощности тепловой генерации.

"Рассчитываем, что эти и дополнительные меры обеспечат потребности потребителей в полном объеме. В то же время "Укрэнерго" готовится и к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса", – отметил Шмыгаль.

Министр энергетики также подчеркнул, что каждый потребитель может помочь энергетикам. Разумное и экономное потребление электроэнергии в пиковые часы (16:00–23:00) является вкладом в стабильную работу энергосистемы.

Ситуация в энергосистеме Украины – последние новости

В последние недели в Украине не применяли плановых графиков отключения электроэнергии для населения. Последний раз 14 июля в двух районах Киева временно отсутствовал свет. Тогда сообщалось, что электроснабжение исчезло из-за аварии.

6 июля Россия совершили очередную массированную комбинированную атаку по Украине. Тогда в результате обстрелов энергетических объектов часть потребителей в шести областях временно оставалась без электроснабжения.

Ранее, 2 июля, российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку по Украине. Тогда из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры часть потребителей в Киеве, а также в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях временно остались без света.

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