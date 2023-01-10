Россияне продолжают уничтожать объекты инфраструктуры нефтепродуктообеспечения в Украине с целью оставить украинцев без горючего.

Европейцы нервничают из-за ожидания второго этапа эмбарго на российскую нефть в феврале, ситуация с горючим напряженная.

Директор Консалтинговой группы" А-95 " Сергей Куюн на странице в Facebook отметил, что россияне продолжают уничтожать любые объекты инфраструктуры нефтепродуктообеспечения в Украине с целью оставить украинцев без горючего. Например, 8 января двумя ракетами С-300 был разрушен мини-НПЗ в Мерефе Харьковской области.

"Завод готовился в январе выдать первые образцы товарной продукции. Представители предприятия говорят, что восстановление пока невозможно", - отметил Куюн.

Видео дня

По его информации, две недели тому назад те же С-300 прилетели на государственный Шебелинский ГПЗ тоже в Харьковской области. Завод не работал с февраля, но оккупанты решили его тоже сравнять с землей.

"Ситуация напряженная. Европа готовится ко второй волне нефтяного эмбарго – отказа от импорта российских нефтепродуктов 5 февраля. Все очень нервничают. Многие видели, что Германия обнулила российский энергетический импорт. Это круто, но за кадром осталось то, что национализированный властями НПЗ "Роснефти" в г. Шведт в январе будет загружен на 50%, а что будет в феврале – еще вообще неизвестно", - отметил эксперт.

Куюн добавил, что такая ситуация "заставляет дергаться поляков", которые закрывают свои западные регионы именно немецким дизелем.

Запрет на экспорт российской нефти: подробности

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря 2022 года Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России на уровне 60 долларов США за баррель.

26 декабря 2022 года страна-агрессор заявила о планах уменьшить влияние эмбарго путем увеличение экспорта сырой нефти.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. С 5 февраля 2023 года также будет запрещена закупка российских нефтепродуктов.