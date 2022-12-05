Предельная цена на нефть, масла и нефтепродукты, происходящие из России или экспортируемые из нее, установлена на уровне 60 долларов за баррель.

Сегодня, 5 декабря, вступает в силу решение Совета ЕС о введении ценового лимита на российскую нефть.

Также вступает в силу запрет на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и запрет на связанное с транспортировкой предоставление технической помощи, брокерских услуг, финансирования или финансовой помощи.

Предельная цена на нефть, масла и нефтепродукты, происходящие из России или экспортируемые из нее, установлена на уровне 60 долларов за баррель.

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Предельная цена может периодически пересматриваться с целью адаптации к рыночной ситуации, поэтому устанавливается переходный период в 90 дней после каждого изменения предельной цены, чтобы обеспечить последовательное применение предельной цены всеми операторами.

Функционирование механизма предельной цены будет пересматриваться каждые два месяца с целью реагирования на развитие ситуации на рынке, и будет устанавливаться на уровне, по меньшей мере, на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного энергетического агентства.

Кроме того, с 5 февраля 2023 года вступит в силу запрет на морскую транспортировку российских нефтепродуктов.

Предусмотрен переходный период длительностью в 45 дней для судов, перевозящих сырую нефть происхождением из России, приобретенную и загруженную до 5 декабря 2022 года и разгруженную в порту назначения до 19 декабря.

Цель этого решения западных стран - снизить доходы России, помогающие РФ продолжать войну в Украине, но при этом сохранить российские поставки на мировой рынок.

Война в Украине и эмбарго на российскую нефть:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прогнозирует, что нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из РФ в страны Евросоюза до конца этого года.

По итогам сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 октября 2022 года появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

3 декабря 2022 года в шаге от эмбарго в Кремле озвучили очередную порцию угроз.

По состоянию на 21 ноября 2022 года россия потеряла 90% своего ключевого европейского рынка нефти еще до введения эмбарго.

Комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении отметил, что это слабая позиция.

Он подчеркнул, что это только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструмент.

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