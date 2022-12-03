Ценовые ограничения начнут применяться с 5 декабря 2022 года.

Сегодня Совет ЕС решил установить предельную цену на нефть, которая экспортируется из России, на уровне 60 долларов США за баррель, говорится в официальном заявлении на сайте Европейского совета.

Указано, что уровень ограничения был установлен в тесном сотрудничеству с Price Cap Coalition, он начнет применяться с 5 декабря 2022 года.

"Ограничение цены на российскую нефть снизит скачки цен, вызванные чрезвычайными рыночными условиями, и резко сократит доходы России от продажи нефти после того, как она развязала свою незаконную агрессивную войну против Украины. Это также будет способствовать стабилизации мировых цен на энергоносители, одновременно смягчая негативные последствия для энергообеспечения третьих стран", - говорится в заявлении.

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Сегодняшним решением предусмотрен переходный период длительностью в 45 дней для судов, перевозящих сырую нефть происхождением из России, приобретенную и загруженную до 5 декабря 2022 года и разгруженную в порту назначения до 19 декабря.

Также отмечается, что, поскольку ограничение цены может периодически пересматриваться для адаптации к рыночной ситуации, сегодняшнее решение также устанавливает переходный период сроком 90 дней после каждого решения об изменении ограничения цены, чтобы обеспечить согласованное применение нового максимума цены всеми операторами.

Совет ЕС также ввел "предупреждение о чрезвычайных ситуациях", которое позволяет транспортировать нефть за пределом цены, если это необходимо для срочного предотвращения ситуации, которая может оказать серьезное влияние на здоровье и безопасность людей или окружающую среду, или для преодоления последствий стихийных бедствий.

Отмечается, что соответствующие нормативно-правовые акты в ближайшее время будут обнародованы в Официальном журнале ЕС.

Потолок цен на российскую нефть-что известно

Как сообщал УНИАН, 2 декабря The New York Times, ссылаясь на представителя Польши на переговорах Анджея Садоса, сообщил, что после длительных переговоров представители стран Европейского Союза согласовали ценовой лимит в 60 долларов за баррель, который они и их союзники будут пытаться установить для покупателей российской нефти.

Издание отметило, что официальное объявление G7 ожидается к воскресенью, 4 декабря.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила вчера, что договоренность стран ЕС об ограничении цен на нефть, согласованная с G7 и другими партнерами, значительно сократит доходы России. По ее словам, это поможет стабилизировать мировые цены на энергию, что принесет пользу экономикам стран, во всем мире.

В то же время, 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на международном симпозиуме "Европейская идея" в Каунасе заявил, что зависимость Европы от российских энергоресурсов начала уменьшаться и должна полностью исчезнуть. По его словам, один из ключевых инструментов – это ограничение российских заработков от экспорта ресурсов. Зеленский подчеркнул, что озвученные предложения по принудительному ограничению цены российской нефти на уровне 60 или 70 долларов – это "поддавки" и "больше похоже на попытку что-то изобразить, а не что-то сделать". Президент выразил благодарность польским и балтийским коллегам за их вполне дельные предложения – ограничение цены на уровне до 30 долларов за баррель.

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