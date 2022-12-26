Страна-агрессор планирует уменьшить влияние эмбарго путем увеличения экспорта сырой нефти.

На фоне вступившего в силу нефтяного эмбарго ЕС, Россия намерена компенсировать в 2023 году уменьшение объемов переработки нефти.

Как сообщает пропагандистское издание "ТАСС", страна-агрессор планирует уменьшить влияние эмбарго путем увеличения экспорта сырой нефти.

"Если возникнут проблемы с реализацией нефтепродуктов, нефтепереработка в определенном объеме может быть замещена дополнительными объемами экспорта нефти", - отметил вице-премьер РФ Александр Новак.

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3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что страна-агрессор планирует создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

9 декабря 2022 года стало известно о том, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на решение западных стран о введении потолка цен на нефть.

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