Индия закупает российскую нефть по самым высоким ценам с 2022 года

После получения разрешения от США индийские компании закупили около 30 миллионов баррелей российской нефти.

Цена на российскую нефть марки Urals, поставляемую в Индию, достигла четырехлетнего рекорда после того, как США расширили разрешение на покупку московского "черного золота". Это произошло на фоне роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

По данным независимого международного ценового агентства Argus Media, 13 марта стоимость нефти марки Urals на западном побережье Индии достигла 98,93 доллара за баррель. Журналисты отмечают, что это самая высокая цена на российское сырье с тех пор, как Россия перенаправила экспорт нефти в Индию после вторжения в Украину в начале 2022 года.

Стоимость нефти марки Urals в западных портах РФ, по информации Argus Media, достигла 73,73 доллара за баррель, что стало самым высоким показателем с середины июля 2024 года. Скачок цен на российское сырье произошел на фоне роста мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

Между тем, на прошлой неделе Министерство финансов США разрешило покупать партии российской нефти, подпадающей под санкции, которые уже находятся в море. Издание отмечает, что таким образом "администрация президента Дональда Трампа стремится ослабить давление на цены (на нефть) в связи с войной на Ближнем Востоке, которая продолжается уже третью неделю".

По данным источников журналистов, после получения разрешения США на покупку российской нефти, подпадающей под санкции, индийские нефтеперерабатывающие компании, в частности Indian Oil Corp. и Reliance Industries Ltd, приобрели около 30 миллионов баррелей нереализованной российской нефти, находившейся в танкерах.

Санкции США против России – последние новости

22 октября 2025 года США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". Однако на фоне роста мировых цен на нефть после начала войны на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива США разрешили Индии покупать подсанкционную российскую нефть.

10 марта президент США Дональд Трамп сообщил об отмене некоторых санкций, связанных с нефтью. На три дня США временно сняли запрет на продажу российской нефти и нефтепродуктов. Отмечается, что соответствующее разрешение будет действовать до 11 апреля.

