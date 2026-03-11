Добыча нефти в РФ обновила минимум за более чем полгода, но это может быть временно

Из-за блокировки Ормузского пролива США разрешили Индии временно покупать российскую нефть и даже могут снять санкции с "страны-бензоколонки".

Добыча нефти в России, по итогам февраля, сократилась третий месяц подряд из-за санкций США и последствий ударов украинских беспилотников по российским НПЗ, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ежемесячного отчета ОПЕК.

Согласно данным отчета, в феврале РФ в среднем добывала 9,184 млн баррелей нефти в день. По оценкам ОПЕК, это самый низкий уровень добычи "черного золота" с августа прошлого года.

Bloomberg объясняет, что падение добычи в РФ произошло из-за накопления миллионов баррелей российской нефти на простаивающих танкерах, что свидетельствует о снижении интереса потенциальных покупателей российского сырья на фоне санкций США.

Видео дня

К тому же удары украинских дронов полностью или частично остановили работу ряда крупных российских нефтеперерабатывающих заводов.

Впрочем, издание обращает внимание, что после начала войны в Иране и блокирования Ормузского пролива Индия, которая долгое время была ключевым импортером российской нефти, возобновила закупки у Кремля.

По данным источников Bloomberg, после того, как США предоставили Нью-Дели соответствующее разрешение, нефтеперерабатывающие заводы Индии, включая Indian Oil Corp. и Reliance Industries Ltd., приобрели около 30 миллионов баррелей российской нефти.

Издание считает, что США могут еще больше смягчить санкции против России, если поставки нефти с Ближнего Востока через Ормузский пролив не возобновятся в ближайшее время.

Между тем, в марте российские нефтеперерабатывающие заводы, по данным журналистов, работают в обычном режиме, поскольку поврежденные объекты отремонтированы.

Санкции США против России - важные новости

Как сообщал УНИАН, 22 октября президент США Дональд Трамп впервые ввел санкции против РФ. Под удар попали российские нефтяные гиганты "Лукойл" и "Роснефть".

Из-за американских санкций и снижения интереса со стороны покупателей российская нефть продавалась с рекордными скидками.

Впрочем, после блокирования Ормузского пролива ситуация кардинально изменилась. Стоимость российской нефти существенно выросла, а Индия покупает российское сырье дороже стоимости нефти марки Brent.

К тому же Трамп заявил об отмене некоторых санкций, связанных с нефтью. По словам главы Белого дома, отмена санкций будет действовать до тех пор, пока ситуация не улучшится на рынке нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: