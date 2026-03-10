Мы отменяем некоторые санкции, связанные с нефтью, - Трамп

Президент США не исключил, что их, возможно, не придется снова вводить.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить некоторые санкции, связанные с нефтью, с целью снижения цен, сообщает Telegram-канал Clash Report.

По словам главы Белого дома, отмена санкций будет действовать до тех пор, пока ситуация не улучшится на рынке нефти.

"Мы также отменяем некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены. Мы ввели санкции против некоторых стран, но отменяем их, пока ситуация не исправится", - сказал Трамп.

При этом он не исключил, что, возможно, тогда вообще не придется их снова вводить.

Также президент США подтвердил готовность США сопровождать танкеры через Ормузский пролив.

"Но когда придет время, ВМС США и их партнеры будут сопровождать танкеры через пролив, если это будет необходимо. Я надеюсь, что это не понадобится, но если понадобится, мы будем сопровождать их", - заявил он.

Смягчение санкций против нефти из РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что министр финансов США Скотт Бессент отметил, что его министерство рассматривает вариант снятия санкций с российской нефти, чтобы устранить недостаток этого сырья в мире. Бессент поделился, что США дали Индии разрешение на прием российской нефти. Он не исключил, что санкции и с другой российской нефти могут снять. Более того, глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что США не препятствуют закупкам российской нефти Индией для обеспечения работы нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии.

Также мы писали, что министр энергетики США Крис Райт пояснил, что администрация Трампа не меняет своего стратегического курса изоляции агрессора, несмотря на последние разрешения на закупку российского сырья. По словам Райта, нынешние послабления являются лишь тактическим маневром, обусловленным ситуацией на Ближнем Востоке. Вашингтон предоставил Индии разрешение на 30 дней на покупку российской нефти из-за ее дефицита на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. Глава Минэнерго США подчеркнул, что это решение не означает потепление в отношениях с Кремлем.

