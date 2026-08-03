Румыния начала импортировать электроэнергию из Украины: в чём причина

Сложная ситуация в энергетике сложилась из-за критически низкого уровня воды в Дунае в результате сильной засухи.

Румынская энергетическая компания Nuclearelectrica начала закупать электроэнергию у Украины после остановки первого энергоблока АЭС "Чернавода". Закупки осуществляются при поддержке молдавского поставщика электроэнергии Energocom, сообщили в компании.

Сложная ситуация сложилась сейчас в Румынии и во всем регионе из-за критически низкого уровня воды в Дунае вследствие сильной засухи.

"Импортируемая электроэнергия будет использована для покрытия дефицита, возникшего из-за остановки первого энергоблока АЭС "Чернавода". Это также должно помочь уменьшить влияние нехватки электроэнергии на румынский энергетический рынок", – говорится в сообщении.

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Мелководье на Дунае и работа АЭС – последние новости

На фоне сильной засухи в Европе на Дунае зафиксировано историческое обмеление. Это уже повлияло на транспорт, туризм, промышленность и энергетику ряда европейских стран.

Так, в Венгрии на фоне обмеления Дуная предупреждают о возможных проблемах в работе единственной в стране АЭС. Премьер-министр страны Петер Мадьяр заявлял, что следующие пять дней могут стать критическими для энергосистемы страны.

Кроме того, румынская армия готовится взорвать скалу, расположенную на реке Дунай, чтобы сохранить в рабочем состоянии один из реакторов АЭС. Всего планировалось провести три контролируемые взрыва, в каждом из которых будет использован мощный заряд, чтобы перенаправить поток рукава Бала в рукав Старого Дуная.

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