Венгрия на грани блэкаута из-за вынужденной остановки единственной АЭС

В Дунае сейчас так мало воды, что её не хватает для охлаждения АЭС.

Венгрия оказалась на грани энергетической катастрофы из-за рекордного снижения уровня воды в Дунае. Без этой воды не может нормально работать венгерская АЭС, которая обеспечивает до половины энергоснабжения страны. Об этом в видеообращении сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр.

"Уважаемые соотечественники, сообщаю чрезвычайную информацию. Впервые за свою 42-летнюю историю ожидается полная остановка АЭС "Пакш" в течение 24–72 часов из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Это означает, что с понедельника ожидается потеря 2000 мегаватт в производстве энергии в Венгрии, в то время как спрос на электроэнергию со стороны населения и общественности постоянно растет из-за усиливающейся жары", – заявил он.

По словам Мадяра, до сих пор рекорд самого низкого уровня воды в Дунае в районе АЭС был зафиксирован в 2018 году – на 97 см ниже нормы. Но сегодня этот уровень составляет 121 см ниже нормы. И, согласно гидрологическим прогнозам, говорит Мадьяр, уровень воды в Дунае "гарантированно" продолжит снижаться в ближайшие недели.

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"Поэтому перезапуск АЭС "Пакш" точно не ожидается. Я хотел бы заверить всех, что, хотя подобной остановки еще никогда не было, это не представляет никакой опасности. Каждый шаг предпринимается в соответствии с самыми строгими стандартами безопасности", – подчеркнул премьер.

По словам Мадяра, ситуацию дополнительно усугубляет аварийная остановка крупной газовой электростанции "Дунаменти" из-за технических неисправностей, что привело к потере ещё 400 мегаватт мощности. С другой стороны, из-за жары потребление электроэнергии в Венгрии сейчас близко к историческому пику.

Все это, по словам венгерского лидера, уже в понедельник приведет к "критической ситуации с энергоснабжением, с которой мы никогда не сталкивались в истории Венгрии".

Мадьяр призвал крупных промышленных потребителей добровольно ограничить потребление электроэнергии в часы пик, чтобы справиться с ожидаемым энергетическим кризисом. Он также сообщил, что в настоящее время готовится законодательная база, чтобы регулятор энергосети мог планово принудительно отключать крупных потребителей от сети.

Кроме того, будут приняты меры по сокращению необязательных расходов электроэнергии, в частности, в государственном секторе, а также по максимальной мобилизации имеющихся энергогенерирующих мощностей.

Мадяр также признал, что разработан план веерных отключений потребителей на крайний случай.

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