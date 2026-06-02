Прослужат годы без поломок: эксперты назвали 4 самых надежных компактных автомобиля

Эксперты назвали главные плюсы этих автомобилей.

Компактные и недорогие автомобили могут быть довольно надежными и даже прослужить дольше, чем премиальные модели. Однако важно знать, какие автомобили стоит покупать.

Автомобильные эксперты в комментарии для GoBankingRates назвали 4 компактных автомобиля, которые стоит купить в 2026 году. По их словам, эти модели могут прослужить годы без серьезных поломок.

Honda Civic

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Honda Civic известна своей низкой ценой и низкими затратами на обслуживание. Автомобильный эксперт и основатель EVhype Роб Диллан отметил, что эта модель также имеет низкий расход топлива и высокое качество сборки.

"Двигатели Honda могут прослужить свыше 300 000 километров, что делает Civic отличной инвестицией на ближайшие несколько десятилетий", - подчеркнул эксперт.

Владелец German Car Depot Алан Гельфанд добавил, что Honda Civic способен прослужить до выхода на пенсию.

Toyota Corolla

Диллан поделился с журналистами, что Toyota Corolla является еще одним компактным автомобилем, на который стоит обратить внимание. По его словам, эта модель предлагает сочетание надежности, практичности, а также отличного соотношения цены и качества.

Гельфанд отметил, что Toyota Corolla проста в управлении и очень надежна. Он заявил, что эта модель легко может проехать свыше 400 000 километров с минимальными вложениями.

Mazda3

Mazda3 часто упускают из виду, но, по словам Гельфанда, этот автомобиль является не только доступным, но и очень надежным.

"Это один из самых надежных автомобилей на дорогах сегодня", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Mazda уделяет внимание созданию простых, но надежных силовых установок. По его словам, это позволяет производителю создавать очень надежные автомобили.

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra также предлагает доступную цену и низкие затраты на обслуживание.

"Elantra отличается низким расходом топлива и технологичными функциями, и владельцам не придется беспокоиться о техническом обслуживании при длительных поездках или повседневных делах", - поделился Диллан.

Лучшие семейные автомобили 2026 года

Ранее в GoBankingRates назвали лучшие семейные автомобили 2026 года. Эксперты учитывали целый ряд характеристик, включая безопасность, практичность и надежность.

В частности, в рейтинг вошли Honda Passport, GMC Acadia и Hyundai Tucson. также эксперты высоко оценили Hyundai Palisade Hybrid и Mazda CX-90 PHEV.

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