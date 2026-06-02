Какие новые автомобили украинцы покупали в мае: ТОП-10 самых популярных

В течение прошлого месяца украинцы купили почти 5,5 тыс. новых легковых автомобилей. Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".

По сравнению с маем прошлого года объем продаж сократился на 18%, а по сравнению с апрельским показателем 2026 года рынок новых автомобилей просел на 11%.

Самой популярной моделью месяца стал компактный кроссовер Renault Duster. В Украине автомобиль давно завоевал статус "народного" благодаря сочетанию надежности, доступной цены и способности работать в почти экстремальных условиях. Приобрести новый Duster можно по цене 943 500 грн.

Среди брендов на первой позиции оказалась Toyota.

Сегодня это лидер не только украинского, но и мирового авторынка. Его популярность основана на нескольких столпах, в частности, надежности, экономичности и широком ассортименте моделей. Свою роль играет и высокая ликвидность Toyota на вторичном рынке.

ТОП-10 самых популярных брендов в Украине в мае:

1. Toyota – 745 единиц (-29%);

2. Skoda – 516 (+9%);

3. Renault – 485 (-19%);

4. Volkswagen – 380 (-38%);

5. BMW – 320 (-1%);

6. BYD – 312 (-18%);

7. Hyundai – 301 (-13%);

8. Mazda – 283 (-5%);

9. Nissan – 238 (+18%);

10. Audi – 181 (-28%).

Всего с начала года в Украине продано 27 тыс. новых легковых автомобилей, что лишь на 0,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что из 21,5 тыс. новых легковых автомобилей, реализованных в Украине в январе–апреле, 17,4 тыс. (81%) составили кроссоверы. Большинство SUV были оснащены бензиновыми двигателями.

Также УНИАН писал, что в январе–апреле 2026 года украинцы зарегистрировали 69,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Более половины из них – 53% – составляли кроссоверы. Наиболее востребованной моделью в этом сегменте стал Volkswagen Tiguan.

