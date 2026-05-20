Надежные и безопасные: названы лучшие семейные автомобили 2026 года

Выбор идеального семейного автомобиля является далеко не самой простой задачей. Необходимо учитывать целый ряд характеристик, включая безопасность, практичность и надежность.

В GoBankingRates назвали лучшие семейные автомобили 2026 года. Этот рейтинг основан на исследовании, проведенном экспертами издания U.S. News.

Лучшие семейные автомобили 2026 года:

Видео дня
  • лучший среднеразмерный двухрядный кроссовер - Honda Passport
  • лучший среднеразмерный трехрядный кроссовер - GMC Acadia
  • лучший компактный кроссовер - Hyundai Tucson
  • лучший большой кроссовер - GMC Yukon
  • лучший компактный гибридный кроссовер - Hyundai Tucson Hybrid
  • лучший гибридный кроссовер среднего класса - Hyundai Palisade Hybrid
  • лучший гибридный кроссовер (PHEV) - Mazda CX-90 PHEV
  • лучший компактный электрический кроссовер - Hyundai Ioniq 5
  • лучший среднеразмерный электрический кроссовер - Hyundai Ioniq 9
  • лучший минивэн - Kia Carnival
  • лучший автомобиль среднего класса - Honda Accord
  • лучший гибридный автомобиль - Honda Accord Hybrid
  • лучший среднеразмерный пикап - Honda Ridgeline
  • лучший полноразмерный пикап - Toyota Tundra

Сразу пять мест в рейтинге заняли модели Hyundai. Южнокорейские автомобили становятся все популярнее и продолжают доказывать то, что они могут конкурировать с европейскими, японскими и американскими брендами.

Какой электромобиль имеет самый большой запас хода

Ранее в BGR рассказали, какой электромобиль имеет самый большой запас хода. Эта модель отлично подходит для длительных поездок.

Lucid Air Grand Touring является электромобилем с самым большим запасом хода. Он способен проехать до 824 км по тестовому циклу EPA.

Вас также могут заинтересовать новости: