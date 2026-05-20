Надежные и безопасные: названы лучшие семейные автомобили 2026 года

Выбор идеального семейного автомобиля является далеко не самой простой задачей. Необходимо учитывать целый ряд характеристик, включая безопасность, практичность и надежность.
В GoBankingRates назвали лучшие семейные автомобили 2026 года. Этот рейтинг основан на исследовании, проведенном экспертами издания U.S. News.
Лучшие семейные автомобили 2026 года:
- лучший среднеразмерный двухрядный кроссовер - Honda Passport
- лучший среднеразмерный трехрядный кроссовер - GMC Acadia
- лучший компактный кроссовер - Hyundai Tucson
- лучший большой кроссовер - GMC Yukon
- лучший компактный гибридный кроссовер - Hyundai Tucson Hybrid
- лучший гибридный кроссовер среднего класса - Hyundai Palisade Hybrid
- лучший гибридный кроссовер (PHEV) - Mazda CX-90 PHEV
- лучший компактный электрический кроссовер - Hyundai Ioniq 5
- лучший среднеразмерный электрический кроссовер - Hyundai Ioniq 9
- лучший минивэн - Kia Carnival
- лучший автомобиль среднего класса - Honda Accord
- лучший гибридный автомобиль - Honda Accord Hybrid
- лучший среднеразмерный пикап - Honda Ridgeline
- лучший полноразмерный пикап - Toyota Tundra
Сразу пять мест в рейтинге заняли модели Hyundai. Южнокорейские автомобили становятся все популярнее и продолжают доказывать то, что они могут конкурировать с европейскими, японскими и американскими брендами.
Lucid Air Grand Touring является электромобилем с самым большим запасом хода. Он способен проехать до 824 км по тестовому циклу EPA.