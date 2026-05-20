Надежные и безопасные: названы лучшие семейные автомобили 2026 года

Помимо традиционных автомобилей с ДВС в рейтинг вошли гибриды и электромобили.

Выбор идеального семейного автомобиля является далеко не самой простой задачей. Необходимо учитывать целый ряд характеристик, включая безопасность, практичность и надежность.

В GoBankingRates назвали лучшие семейные автомобили 2026 года. Этот рейтинг основан на исследовании, проведенном экспертами издания U.S. News.

Лучшие семейные автомобили 2026 года:

лучший среднеразмерный двухрядный кроссовер - Honda Passport

лучший среднеразмерный трехрядный кроссовер - GMC Acadia

лучший компактный кроссовер - Hyundai Tucson

лучший большой кроссовер - GMC Yukon

лучший компактный гибридный кроссовер - Hyundai Tucson Hybrid

лучший гибридный кроссовер среднего класса - Hyundai Palisade Hybrid

лучший гибридный кроссовер (PHEV) - Mazda CX-90 PHEV

лучший компактный электрический кроссовер - Hyundai Ioniq 5

лучший среднеразмерный электрический кроссовер - Hyundai Ioniq 9

лучший минивэн - Kia Carnival

лучший автомобиль среднего класса - Honda Accord

лучший гибридный автомобиль - Honda Accord Hybrid

лучший среднеразмерный пикап - Honda Ridgeline

лучший полноразмерный пикап - Toyota Tundra

Сразу пять мест в рейтинге заняли модели Hyundai. Южнокорейские автомобили становятся все популярнее и продолжают доказывать то, что они могут конкурировать с европейскими, японскими и американскими брендами.

Ранее в BGR рассказали, какой электромобиль имеет самый большой запас хода. Эта модель отлично подходит для длительных поездок.

Lucid Air Grand Touring является электромобилем с самым большим запасом хода. Он способен проехать до 824 км по тестовому циклу EPA.

