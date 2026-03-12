Эти модели готовы оторвать с руками: какие бензиновые автомобили покупают украинцы

В феврале автопарк Украины увеличился на 10,8 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Такие данные приводит "УкрАвтопром".
По сравнению с прошлогодним показателем это количество выросло на 11%. Из общего объема 1,8 тыс. составили новые автомобили (-4%), а еще 9 тыс. – подержанные (+14%).
В обоих сегментах уверенно доминируют кроссоверы. В настоящее время они очень популярны в Украине из-за высокого клиренса, который почти идеально подходит для плохих дорог. При этом кроссоверы более экономичны, чем внедорожники, потому что потребляют меньше топлива.
Среди новых автомобилей наибольшим спросом пользовались Mazda CX-5 и Hyundai Tucson, которые ценятся за сочетание современного дизайна, высокого качества и приятной управляемости. В случае с Hyundai Tucson значительную роль также играет доступная цена.
ТОП-5 самых популярных новых автомобилей с бензиновыми двигателями:
- Mazda CX-5 - 166 авто.
- Hyundai Tucson - 166 авто.
- Škoda Karoq - 115 авто.
- Škoda Kodiaq - 83 авто.
- Renault Duster - 82 авто.
Среди импортируемых подержанных бензиновых автомобилей наибольшим спросом в феврале пользовался кроссовер Audi Q5, который предлагает премиальное качество и передовые технологии.
ТОП-5 самых популярных импортированных подержанных автомобилей с бензиновыми двигателями:
- Audi Q5 – 562 автомобиля.
- Volkswagen Golf – 551 авто.
- Volkswagen Tiguan – 515 автомобилей.
- Nissan Rogue – 464 авто.
- Audi A4 – 272 авто.
Авторынок Украины – другие новости
Ранее стало известно, что в феврале украинский автопарк пополнили более 2,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 21%. Доля новых автомобилей составила 53%, тогда как в феврале 2025 года она равнялась 63%.
Также сообщалось, что в прошлом месяце автопарк Украины пополнился 1074 транспортными средствами, работающими на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с февралем прошлого года спрос на электромобили сократился на 76%, а по сравнению с январем 2026 года – более чем на 60%.