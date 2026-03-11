Раскупают как горячие пирожки: названы самые популярные гибридные автомобили в Украине

В феврале украинский автопарк пополнился более чем 2,5 тысячами гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Об этом сообщает "УкрАвтопром".
По сравнению с прошлогодним показателем это количество выросло на 21%. Доля новых автомобилей составила 53%, тогда как в феврале прошлого года она составляла 63%.
Среди новых гибридных легковых автомобилей наибольшим спросом пользуется Toyota RAV4. Этот кроссовер традиционно ценят на отечественном рынке за сочетание высокой надежности, низкого расхода топлива (особенно в гибридных версиях), универсальности и высокой ликвидности на вторичном рынке.
ТОП-3 самых популярных гибридных автомобилей:
- Toyota RAV4 (368 авто).
- Nissan X-Trail (67 автомобилей).
- Nissan Qashqai (60 авто).
Самым популярным среди ввезенных гибридов с пробегом стал Ford Escape (64 авто). В тройку лидеров также вошли Toyota Prius (62 единицы) и Kia Niro (60 единиц).
Украинский авторынок – другие новости
Ранее стало известно, что в феврале украинский автопарк пополнили 14,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными в данном сегменте остаются автомобили с бензиновыми двигателями – их доля составила 61%.
Также сообщалось, что в феврале автомобили с традиционными двигателями охватили около 66% рынка новых легковых авто в Украине, тогда как в прошлом году их доля составляла 59,2%. Самыми популярными остаются бензиновые модели, среди которых наибольшим спросом пользуется Mazda CX-5.