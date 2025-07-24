Подавляющее большинство автокредитов выдается на срок от 1 до 5 лет.

В первом полугодии 2025 года, украинцы приобрели в кредит 7,3 тысячи автомобилей, что на 16,1% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил руководитель направления автокредитования "Глобус Банка" Сергей Кипоренко.

По его словам, среднемесячное количество новых легковых автомобилей, приобретенных в кредит, достигало около 1 200 единиц. В 2024 году этот показатель составлял в среднем 961 авто в месяц.

"Прирост количества выданных автокредитов является достаточно стабильным. По нашим оценкам, по итогам 2025 года рынок автокредитования может продемонстрировать незначительный рост на +3-3,5% по сравнению с 2024 годом. То есть среднее количество новых кредитов в месяц может достичь 1230-1240 единиц", - отметил банкир.

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Отмечается, что подавляющее большинство автокредитов (81,65%) выдается на срок от 1 до 5 лет, что свидетельствует о сохранении популярности среднесрочных финансовых решений среди украинцев.

"Сейчас наиболее приемлемым пределом максимальных ставок при минимальном первоначальном взносе (от 10-20%) и на самый длинный срок кредита (5-7 лет) является 15% годовых. Более высокие ставки могут негативно сказаться на рынке", - отметил Кипоренко.

Какие авто покупают в кредит

По словам эксперта, более 90% сделок в первом полугодии 2025 года было заключено в рамках партнерских программ банков, автодилеров и страховых компаний. Благодаря этому сотрудничеству граждане могут получить более выгодные условия кредитования с более низкими ставками.

Наиболее востребованными авто в течение полугодия были модели с бензиновыми и дизельными двигателями - их доля составила 54% от общего количества кредитов, гибриды - 27%, а доля электрокаров выросла до примерно 22%.

"Доля гибридов и электрокаров почти сравнялась с традиционными авто. Мы ожидаем, что в перспективе 2-3 лет до 60% кредитов могут приходиться именно на эти категории. Тенденция к изменению "автотрендов" уже сформировалась", - подчеркнул банкир.

Самые популярные бренды в 2025 году:

сегмент 10-18 тысяч долларов: Renault, BYD, Citroën, Chery, Geely, Fiat, JAC, Great Wall;

сегмент 16-45 тыс. долл.: Toyota, Renault, Volkswagen, Škoda, BMW;

премиум-сегмент 80-100 тыс. долл.: BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover.

Украинский рынок авто - последние новости

За первое полугодие 2025 года автопарк нашей страны пополнили 31,6 тысячи авто с дизельными двигателями, что на 13% меньше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что с января по июнь этого года было реализовано почти 33 тысячи новых легковых автомобилей. Бестселлером первого полугодия стал компактный кроссовер Renault Duster.

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