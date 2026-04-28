Гречки в Украине станет гораздо больше: эксперты оценили будущий урожай

В то же время урожай сахарной свеклы и овощей будет меньше.

Площади под посевами гречихи в Украине в этом году вырастут на 68,1% по сравнению с показателем 2025 года. Ожидается общий рост производства гречихи в 1,9 раза.

Заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Александр Нечипоренко отметил, что среди культур, площади под которыми будут увеличены, также рожь (+32,4%), овес (+14,8%), ячмень (+5,4%), сорго (+7,9%) и просо (+130%).

В целом посевные площади под зерновые и зернобобовые культуры сократятся по сравнению с прошлым годом на 2,6%. Вместе с тем, урожай зерновых и зернобобовых в этом году ожидается на уровне 2025 года – около 60,2 млн тонн.

Кроме гречихи, ученые прогнозируют наибольший рост производства озимого ячменя (+18,6%), озимой ржи (+39,4%) и проса (в 2,5 раза).

Также Украина в 2026 году должна собрать больше урожая в плодово-ягодном сегменте (+5,2%), отдельно винограда (+3,3%) и картофеля (+1,7%). При этом в целом овощей будет собрано несколько меньше, чем год назад (-0,9%). Наиболее существенно по культурам сократится сбор фабричной сахарной свеклы (-6,9%).

Сокращение урожая сахарной свеклы связано с тем, что под нее в этом году будут отведены самые маленькие посевные площади за все время независимости страны. Культура также сильно страдает от необычно прохладной весны и ураганов.

Из-за неблагоприятной погоды Украина рискует потерять до половины урожая персиков и до 60% абрикосов. По пессимистическому сценарию, даже импорта фруктов будет недостаточно, чтобы покрыть внутренний дефицит, что спровоцирует значительный рост цен.

