Помидоры, перец и кукуруза резко подешевели: какие сейчас цены на овощи и фрукты

Также активно снижается стоимость бахчевых культур – арбузов и дынь.

Цены на овощи в Украине на прошлой неделе в основном снижались. Так, помидоры подешевели с 60-75 до 45-65 грн/кг, а огурцы – с 18-45 до 15-30 грн/кг, сообщают обозреватели портала EastFruit.

Сладкий перец за неделю подешевел сразу на 15 гривень за килограмм. Сейчас он продается в диапазоне 30–85 грн/кг, тогда как ранее цена составляла 45–100 грн/кг. Почти вдвое подешевела сахарная кукуруза – с 18–24 до 10–13 грн за штуку.

Подешевели все без исключения овощи борщового набора. Свекла подешевела на 2 гривни – с 12–14 до 10–12 грн/кг, морковь подешевела с 23–37 до 18–35 грн/кг. Снизилась стоимость белокочанной капусты – с 20–24 до 18–23 грн/кг и репчатого лука – с 29–33 до 20–30 грн/кг. Картофель продается в пределах 11–28 грн/кг по сравнению с предыдущей ценой 13–28 грн/кг.

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В то же время существенно подорожала брокколи – с 30–40 до 65–70 грн/кг. Диапазон цен на цветную капусту сузился с 25–40 до 30–35 грн/кг.

В фруктово-ягодном сегменте фиксируется рост оптовых цен на голубику – со 120–160 до 155–175 грн/кг. Подешевели абрикосы – с 50–90 до 40–80 грн/кг и персики – с 40–90 до 35–65 грн/кг. Стоимость бахчевых продолжает снижаться. За арбуз просили 10–13 грн/кг вместо 13–15 грн/кг, а за дыню – 25–40 грн/кг против 30–50 грн/кг неделей ранее.

Цены на продукты в Украине – последние прогнозы

Директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдига заявил, что украинцы осенью могут испытать нехватку картофеля, хотя сейчас фермеры сдают ранний овощ с полей по 7 грн за килограмм. В большинстве регионов ощущается острая нехватка влаги, поэтому урожайность картофеля в этом году может быть ниже прошлогодней на 30%.

При этом председатель Ассоциации "Объединение украинских экспортеров и переработчиков меда" Вадим Паньковский отметил, что урожайность меда будет намного лучше, чем в 2025 году. В целом цены на мед от пчеловодов уже намного ниже прошлогодних.

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