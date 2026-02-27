Из-за высокого спроса в Украине дорожает картофель: какие цены сейчас

Постепенное сокращение запасов будет стимулировать рост стоимости овощей.

Оптовые цены на картофель в Украине выросли до 8-15 грн/кг, что в среднем на 14% больше, чем за неделю до этого.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что главной причиной подорожания стал повышенный спрос на овощ. Картофель активно покупают как оптовые компании, так и розничные сети.

В то же время предложение качественного картофеля на рынке ограничено. Часть фермеров придерживать продукцию в ожидании дальнейшего роста цен.

Пока цены на картофель в Украине в среднем на 55% ниже, чем год назад. По прогнозам, стоимость овоща в ближайшее время будет расти из-за постепенного сокращения его запасов в хранилищах.

Аналитики считают сценарий прошлого года с картофелем по 30 грн/кг маловероятным из-за возможности перекрытия внутреннего дефицита импортными поставками.

Цены на картофель в супермаркетах Украины

Картофель белый в Novus стоит 18,49 грн/кг.

Украинский весовой картофель продают в Varus по 16,5 грн/кг.

В АТБ картофель можно найти со скидкой по 12,89 грн/кг.

Цены на овощи в Украине – последние новости

Пока картофель дорожает, в Украине снизились цены на огурцы. За неделю они потеряли около 10% своей стоимости. Однако пока огурец все еще на 50% дороже, чем в конце февраля 2025 года.

Также дешевеет и свекла, которая потеряла за неделю чуть больше – 12% от цены.

