Продукты в Украине подорожают на 10%: эксперт объяснил, ждать ли дефицита из-за войны в Иране

Топливный кризис толкает цены вверх.

Резкое подорожание дизельного топлива может привести в среднем к 10% росту цен на большинство продуктов. Об этом в комментарии УНИАН сообщил исполнительный директор Первого украинского сельскохозяйственного кооператива (ПУСК) Александр Буюкли.

"Украина является нетто-экспортером по многим продуктам, поэтому мы в плане обеспечения сырьем для производства продуктов питания не должны почувствовать дефицита. Основная проблема как раз будет не в агро, а в повышении цен на дизельное топливо, что будет влиять на стоимость логистики транспортировки сырья, готовой продукции", – пояснил Буюкли.

Глава ПУСК отмечает, что только за последнюю неделю удобрения и дизельное топливо подорожали почти вдвое. Трейдеры, которые ими торгуют, вынуждены учитывать ситуацию на мировом рынке и двигаться вверх по цене, констатирует Буюкли. К тому же, начал расти и курс доллара.

"В среднем, на полный цикл работ аграрию нужно около 50-80 литров дизтоплива на 1 га за сезон. До иранского конфликта стоимость топлива в центральных регионах была 50-53 грн/л, а теперь цены выросли до примерно 70 грн/л и выше. Получается, что аграрий может переплатить около 20-30 долларов на гектар. Это конечно ощутимо, но не смертельно. Здесь еще вопрос, какая урожайность будет на выходе. Чем выше показатель урожайности аграрий получит, тем меньше себестоимость зерна получится", – считает Буюкли.

Что касается минеральных удобрений, то их подорожание не будет иметь столь же значительного влияния, как рост цен на топливо, указывает директор ПУСК.

"Что касается удобрений, то обычно средние и крупные компании еще с декабря-января контрактировали удобрения. Поэтому цена для значительной части аграриев не вырастет, так как удобрения будут идти по старым ценам. Прямо перед полевыми работами, минеральные удобрения покупают небольшие фермерские хозяйства. Поэтому именно эта категория пострадает от подорожания", – объясняет эксперт.

В целом, иранский конфликт доставляет немало хлопот, говорит глава ПУСК, но рынок прошел существенные проблемы в 2022-23 годах. Поэтому, несмотря на подорожание определенных ресурсов, украинские аграрии должны справиться с новыми вызовами, считает он.

Цены на продукты в Украине – последние прогнозы

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что в марте-апреле в Украине подорожают мясо и молочная продукция примерно на 5%, в то время как овощи из-за войны в Иране подорожают на 10%.

Согласно расчетам Украинского клуба аграрного бизнеса, боевые действия в Иране обойдутся отечественным аграриям дополнительно в 1 100 гривень на 1 гектар. Это снизит доходность выращивания культур – например, для кукурузы этот показатель упадет на целых 12%.

