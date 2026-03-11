Война в Иране больно бьет по аграриям в Украине: расходы вырастут на миллионы, - эксперт

Расходы хозяйств вырастут в среднем на 1,5 млн гривень.

Скачок цен на топливо в Украине из-за войны в Иране заставит фермеров дополнительно тратить миллионы гривень на старте посевной кампании. Об этом в беседе с УНИАН сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"По топливу ситуация действительно нелегкая. До начала войны в Иране оптовые цены на дизтопливо в Украине находились в пределах 55 гривень. Из-за корректировок на нефть цена колеблется. Например, в понедельник (9 марта, - УНИАН) литр дизтоплива стоил 80 гривень, на следующий день - опустилась цена за баррель нефти, и цена за литр снизилась до 74 гривень", - говорит Марчук.

По его словам, 19-20 гривень на литре – это очень большие расходы, учитывая старт посевной кампании.

"Многие сделали запасы – мы говорим о крупном и среднем бизнесе. Но запасы невелики, ведь с точки зрения безопасности делать большие запасы топлива на предприятиях, когда летают шахиды и ракеты, не лучший вариант. В Украине уже нет таких безопасных мест", – сообщает специалист.

Таким образом, у украинских аграриев действительно сформированы запасы топлива на первые этапы посевной, но на дальнейшие работы потребуются дополнительные расходы. Соответственно, это будет уменьшать прибыль товаропроизводителей, говорит Марчук.

"Условно, если было 55, а сегодня 74 – это 20 гривень. Себестоимость использования топлива на один гектар в среднем для предприятия в тысячу гектар – в пределах 70 литров. Умножаем 70 на 20 – получаем 1,4 млн гривень дополнительных расходов на посевную кампанию для среднего предприятия. Соответственно, это отразится на прибыли", – считает эксперт.

Отвечая на вопрос, как это повлияет на себестоимость продукции, Марчук говорит, что цена топлива добавит 2-3%.

"Но мы не знаем, какие будут обстоятельства до конца весны – цены на топливо, на нефть и как она будет формировать конечную цену продукции. Соответственно, мы видим ситуацию с удобрениями, которые растут в цене. Не было возможности в полной мере запастись ими, но и дефицита тоже на сегодняшний день нет. Единственный вопрос – где взять средства", – подытожил Марчук.

Цены на продукты в Украине – последние прогнозы

Исполнительный директор Первого украинского сельскохозяйственного кооператива (ПУСК) Александр Буюкли отметил, что из-за роста сопутствующих расходов аграриев Украине не грозит дефицит продовольственных товаров, однако стоимость продуктов на полках магазинов может вырасти в среднем на 10%.

В то же время в Украинском клубе аграрного бизнеса посчитали, что боевые действия в Иране могут снизить доходность выращивания культур – например, кукурузы – на целых 12%.

