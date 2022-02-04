Айсберг откололся от ледника "Судного дня", таяние которого приведет к значительному повышению уровня Мирового океана.

Гигантский айсберг в Антарктиде остановил движение двух исследовательских кораблей, направлявшихся к леднику "Судного дня".

Так в народе называют ледник "Туэйтс", от него зависит судьба всей нашей планеты. Если он растает, уровень Мирового океана может вырасти на 25%, что, в свою очередь, приведет к затоплению сотен городов во всем мире, сообщается в сюжете ТСН.

Большой айсберг, который заблокировал работу исследовательских кораблей с десятками ученых на борту, откололся именно от этого ледника. Ученые пытаются выяснить, насколько быстро разрушается важный шельфовый ледник.

"Никто не сможет попасть на Туэйтс в этом году. Мы пытались пройти в течение недели. Не смогли этого сделать. Но мы рядом", - сказал изданию Associated Press исследователь из Нью-Йоркского университета Дэвид Холланд. По его словам, от ледника откалывается все больше айсбергов.

Как отметил геофизик Роб Лартер, айсберг, который заблокировал судна с учеными, был передним краем Туэйтса, пока не откололся около 20 лет назад.

По словам Лартера, основная проблема заключается в том, что вокруг огромного айсберга находится множество морского льда, хотя в целом в Антарктиде его чрезвычайно мало для этой поры года.

По данным Национального центра данных по снегу и льду (США), айсберг имеет размеры примерно 70 на 44 километра.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году в Западной Антарктиде под ледником Туэйтс обнаружили пустоту, объем которой можно заполнить 14 млрд тонн льда. Отмечалось, что таяние ледника Туэйтс привело к повышению уровня моря примерно на 4%.

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Ледник Туэйтс: что известно

Ледник расположен в Западной Антарктиде, он известен своим быстрым движением и угрозой увеличения уровня Мирового океана. Его площадь составляет около 120 тысяч квадратных километров, толщина льда составляет от 800 до 1200 метров, а скорость движения поверхности ледника - более 2 км/ч.

С 2000 года Туэйтс уже потерял 900 млрд тонн льда и эти потери только ускоряются. Теперь за год он теряет примерно на 45 млрд тонн льда больше, чем получает в результате снегопада.

В 2021 году исследователи обнаружили в его восточной части большие трещины. Плавающая часть ледника может разрушиться за следующие 5 или 10 лет. По прогнозам ученых, если ледник растает, уровень воды в мировом океане в лучшем случае вырастет на 0,6 м, а в худшем – на три метра.

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