В Антарктиде откололся крупнейший в мире айсберг.
Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).
Огромный айсберг образовался с западной стороны шельфового ледника Ронне, лежащего в море Уэдделла в Антарктиде. Площадь айсберга, получившего название А-76, составляет около 4320 квадратных километров, что делает его самым большим айсбергом в мире.
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Как сообщается, айсберг имеет длину около 170 км и ширину 25 км.
Традиционно айсберги называют в соответствии с антарктическим квадрантом, в котором они были первоначально замечены, затем порядковым номером, а затем, если айсберг треснет, последовательной буквой.
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