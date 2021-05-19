Площадь айсберга составляет более 4 тысяч квадратных километров.

В Антарктиде откололся крупнейший в мире айсберг.

Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Огромный айсберг образовался с западной стороны шельфового ледника Ронне, лежащего в море Уэдделла в Антарктиде. Площадь айсберга, получившего название А-76, составляет около 4320 квадратных километров, что делает его самым большим айсбергом в мире.

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Как сообщается, айсберг имеет длину около 170 км и ширину 25 км.

Традиционно айсберги называют в соответствии с антарктическим квадрантом, в котором они были первоначально замечены, затем порядковым номером, а затем, если айсберг треснет, последовательной буквой.

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Автор: Екатерина Лиманская